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تأجيل عقد المؤتمر الوطني السوري.. إلى متى؟

Lebanon 24
01-01-2025 | 11:51
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كشفت معلومات صحافية بأنه تم تأجيل عقد المؤتمر الوطني السوري إلى موعد يحدد لاحقاً، مع ترجيح عقده في النصف الثاني من شهر كانون الثاني الجاري، وسينبثق عن المؤتمر حكومة وطنية تكون مهمتها تشكيل دستور جديد لسوريا.
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