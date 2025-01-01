أول تعليق من بايدن على حادث نيو أورليانز

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي يقود التحقيق في حادث نيو أورليانز المروع باعتباره عملا إرهابيا"، وهو ما أعلنه المكتب في وقت سابق.وشدد بايدن، على أنه "لا يوجد مبرر للعنف مهما كان نوعه ولن نتسامح مع أي هجوم"، وقال "أشعر بالغضب والإحباط مما جرى في نيو أورليانز ولن أعلق قبل معرفة مزيد من التفاصيل عن الحادث". (النشرة)