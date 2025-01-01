كان بحوزته هذا العلم.. الكشف عن هوية منفذ هجوم نيو أورليانز الأميركية





ونقلت محطتان تلفزيونيتان أميركيتان عن مصادر في الشرطة قولها، إن المشتبه بتنفيذه عملية الدهس في مدينة نيو أورليانز قتل.

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وقال مسؤول فيدرالي في قوات الأمن لشبكة "سي ان ان" CNN، إن المشتبه بتنفيذه عملية الدهس التي استهدفت محتفلين برأس السنة بواسطة شاحنة صغيرة في "الحي الفرنسي" قتل. قتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب 36 آخرون عندما دهست شاحنة حشدا كبيرا في شارع بوربون في الحي الفرنسي اليوم الأربعاء، بحسب ما قالت سلطات مدينة نيو أورليانز الأميركية.ونقلت محطتان تلفزيونيتان أميركيتان عن مصادر في الشرطة قولها، إن المشتبه بتنفيذه عملية الدهس في مدينة نيو أورليانز قتل.وقال مسؤول فيدرالي في قوات الأمن لشبكة "سي ان ان" CNN، إن المشتبه بتنفيذه عملية الدهس التي استهدفت محتفلين برأس السنة بواسطة شاحنة صغيرة في "الحي الفرنسي" قتل.

إلى ذلك، قالت شبكة NBC نقلا عن مسؤولين، إن المشتبه به في هجوم نيو أورليانز هو "شمس الدين جبار" وعمره 42 عاماً، وكان بحوزته علم لتنظيم "داعش" الإرهابي.



في السياق، قالت شبكة ABC الأميركية، إن المحققين يعملون على تحديد علاقة المشتبه به في هجوم نيو أورليانز بتنظيم "داعش"، فيما قالت نيويورك تايمز، إن السلطات الأميركية تقول إن الشاحنة المستخدمة في هجوم نيو أوليارنز كانت تحمل شحنة ناسفة بدائية على ما يبدو.



وفي وقت سابق، ذكرت آن كيركباتريك، رئيسة شرطة المدينة في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون، أن سائقا دهس عمدا حشدا من الناس في حوالي الساعة 3:15 صباحا بالتوقيت المحلي.



واستطردت: "حاول هذا الرجل دهس أكبر عدد ممكن من الناس.. كان عازما على إحداث هذه المذبحة وما تسبب فيه من أضرار".



وأضافت أن السائق أطلق النار على الشرطة وأصاب اثنين من أفرادها بعدما صدمت مركبته الحشد. وأوضحت أن أكثر من 300 من أفراد الشرطة كانوا في الخدمة وقت وقوع الحادث. (وكالات)