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يدعى شمس الدين جبار.. كل ما نعرفه عن منفذ هجوم نيو أورليانز

Lebanon 24
01-01-2025 | 12:55
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كشفت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأميركية نقلا عن مصادر أمنية، مساء الأربعاء، تفاصيل بشأن المشتبه بتنفيذه حادث شاحنة نيو أورليانز.
وقال ثلاثة مسؤولين أمنيين كبار: "تم التعرف على المشتبه به.. يدعى شمس الدين جبار ويبلغ من العمر 42 عاما".
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وأوضحوا أن السلطات الأمنية تعمل على التحقق من خلفيته وتاريخ سفره المحتمل، إضافة إلى أي علاقة محتملة مع التنظيمات الإرهابية.
وأكدوا أن شمس الدين جبار متهم بتعمد دهس المحتفلين بالعام الجديد بشاحنة صغيرة في حدود الساعة 3:15 صباحا في شارع بوربون.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" إن المشتبه به قتل خلال مواجهة مع الشرطة.
هذا وكشف مسؤول لوكالة أسوشيتد برس أن رجال إنفاذ القانون اكتشفوا مسدسا وبندقية، تشبه بنادق أرماليت، في مكان الحادث.
(سكاي نيوز)
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