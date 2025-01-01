Advertisement

عربي-دولي

سلمته مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة".. إيران تستدعي السفير السعودي في طهران

Lebanon 24
01-01-2025 | 14:21
A-
A+
Doc-P-1300169-638713632607722642.png
Doc-P-1300169-638713632607722642.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استدعت إيران السفير السعودي في طهران، يوم الأربعاء، وذلك بعد ساعات من إعلان السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 إيرانيين بتهمة تهريب الحشيش.

وبحسب ما جاء في البيان الرسمي، فقد سلمت وزارة الخارجية السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، فيما عبر المدير العام للشؤون القنصلية كريمي شصتي، عن بالغ احتجاجه على خبر تنفيذ حكم الإعدام.
Advertisement

واعتبر شصتي أن "تنفيذ الإعدام من دون إخطار مسبق للسفارة، يشكّل اجراء مرفوضا بامتياز وانتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك معاهدة العلاقات القنصلية".

كما أبلغ المسؤول الإيراني، السفير السعودي في طهران، بأن هذا الإجراء يتعارض تماما مع سير التعاون القضائي بين البلدين.

وتقرر كذلك بأن يتوجه وفد قانوني وقنصلي من الخارجية الإيرانية إلى الرياض لمتابعة هذا الملف. (الحرة) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2025-01-01
16:59 | 2025-01-01
16:53 | 2025-01-01
16:37 | 2025-01-01
16:28 | 2025-01-01
16:00 | 2025-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24