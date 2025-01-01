سلمته مذكرة احتجاج "شديدة اللهجة".. إيران تستدعي السفير السعودي في طهران

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وبحسب ما جاء في البيان الرسمي، فقد سلمت وزارة الخارجية السفير مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، فيما عبر المدير العام للشؤون القنصلية كريمي شصتي، عن بالغ احتجاجه على خبر تنفيذ حكم الإعدام.واعتبر شصتي أن "تنفيذ الإعدام من دون إخطار مسبق للسفارة، يشكّل اجراء مرفوضا بامتياز وانتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك معاهدة العلاقات القنصلية".كما أبلغ المسؤول الإيراني، السفير السعودي في طهران، بأن هذا الإجراء يتعارض تماما مع سير التعاون القضائي بين البلدين.وتقرر كذلك بأن يتوجه وفد قانوني وقنصلي من الخارجية الإيرانية إلى الرياض لمتابعة هذا الملف. (الحرة)