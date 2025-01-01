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بعد إقالته من وزارة الدفاع.. غالانت يقدم استقالته من الكنيست

Lebanon 24
01-01-2025 | 15:04
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، استقالته من الكنيست.

وفي تصريحاته، كشف غالانت أنّ "هذه محطة في مسار أطول لم يكتمل بعد. كما هو الحال في ميدان المعركة، كذلك في الخدمة العامة: هناك لحظات يتوجب فيها التوقف لتقييم الوضع واختيار اتجاه العمل".
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أضاف أن "رئيس الوزراء أقاله مؤخراً من منصب وزير الدفاع بسبب موقفه من قانون التجنيد"، مشيراً إلى أنه "عمل لمصلحة البلاد، وأن تجنيد اليهود المتدينين الحريديم حاجة أمنية ملحة وضرورية".

وأكّد غالانت بقاءه في حزب الليكود.

وبذلك سيحل محله في قائمة الليكود للكنيست نائب آخر.

كما أشار إلى أنه "يتحمل مسؤوليته كوزير للدفاع خلال هجوم السابع من تشرين الأول". (الحرة) 
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