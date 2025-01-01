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عربي-دولي

لأول مرة.. وفد سوري رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في السعودية

Lebanon 24
01-01-2025 | 15:35
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أعلن مصدر بوزارة الخارجية السورية، مساء اليوم الأربعاء، إن وفداً رسمياً على رأسه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، وصل إلى السعودية.
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وذكر المصدر أن "الوفد حل بالرياض تلبية لدعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود".

وهذه الزيارة الخارجية الرسمية هي الأولى لوفد سوري من الإدارة الجديدة.
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