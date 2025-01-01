لأول مرة.. وفد سوري رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في السعودية

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وذكر المصدر أن "الوفد حل بالرياض تلبية لدعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود".وهذه الزيارة الخارجية الرسمية هي الأولى لوفد سوري من الإدارة الجديدة.