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عربي-دولي
التحقيق بالانفجار أمام فندق ترامب مستمرّ باعتباره "عملاً إرهابياً محتملاً"
Lebanon 24
01-01-2025
|
23:27
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قال مسؤول في إنفاذ القانون لشبكة CNN إن انفجار سيارة "تسلا" أمام "فندق ترامب" في لاس فيغاس يتم التحقيق فيه باعتباره "عملاً إرهابياً محتملاً"، وهو ما ذكرته أيضاً شبكة ABC نقلاً عن مصادر رسمية.
وكان قائد شرطة محلي أفاد في مؤتمر صحافي عقب الانفجار، بأنهم أُبلغوا بأن سيارة Cybertruck طراز 2024 "توقفت عند أحد أبواب الفندق". وأضاف: "رأينا دخانا يتصاعد من السيارة، ثم حدث انفجار كبير".
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وفي بيان من "منظمة ترامب"، والذي نشره إريك ترمب، نجل الرئيس المنتخب دونالد ترمب على منصة "إكس"، أقرت المنظمة بأن "حريقاً في سيارة كهربائية تم الإبلاغ عنه أمام بوابة برج ترمب لاس فيغاس".
وتسبب انفجار سيارة Cybertruck لشركة "تسلا" أمام مدخل "فندق ترمب" في لاس فيغاس، الأربعاء، في مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، فيما نفى مالك "تسلا" إيلون ماسك أن يكون الانفجار ناجماً عن خلل في السيارة، مرجحاً أن يكون السبب إما ألعاب نارية أو قنبلة وضعت داخلها.
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