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غالانت يعلن اعتزاله السياسة!

Lebanon 24
01-01-2025 | 23:35
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت استقالته من الكنيست بعد شهرين على إقالته من وزارة الدفاع.

وقال غالانت الأربعاء في كلمة متلفزة، إنه قرر الاستقالة من الكنيست (البرلمان)، واعتزال الحياة السياسية موقتا.
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ولم يذكر غالانت أسباب قراره بوضوح لكنه قال إنه في الخدمة العامة هناك لحظات لا بد فيها من التوقف من أجل الوصول إلى الأهداف المطلوبة.

ووجه انتقادات شديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهما حكومته بالسعي لتمرير قوانين عبر الكنيست تتعارض مع احتياجات الجيش، وخص بالذكر منها مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين دينيا (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

ويأتي هذا القرار بعد نحو شهرين من إقالته من منصبه كوزير للدفاع بعد خلافات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقال غالانت: "بصفتي وزيرا للدفاع خلال حرب صعبة وطويلة، فهمت أن مسألة تجنيد الحريديم بالجيش ليست قضية اجتماعية فقط، بل هي أولا وقبل كل شيء حاجة أمنية وعسكرية ضرورية".

وأضاف: "عملت من أجل تجنيد متساو لجميع من في سن التجنيد، وبسبب موقفي (الرافض لمشروع قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية) من أجل مصلحة إسرائيل واحتياجات الجيش تم إقالتي من منصب وزير الدفاع.

وأكد غالانت، تحمله المسؤولية عن كل ما حدث منذ بداية توليه منصبه كوزير للدفاع في الأشهر التي سبقت حرب الإبادة على غزة وحتى نهاية منصبه بعد مرور أكثر من عام على بدء تلك الحرب.

ووفق صحيفة يسرائيل هيوم العبرية الخاصة، من المتوقع أن يشغل عبد عفيف، الممثل عن الدروز والأقليات في حزب الليكود، مقعد غالانت في الكنيست.
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