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عربي-دولي

ماسك يتهم إدارة بايدن بالخيانة بعد بيع الجدار الحدودي

Lebanon 24
01-01-2025 | 23:40
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اتهم رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالخيانة بسبب بيع مواد بناء للجدار على الحدود مع المكسيك.

وكتب ماسك على موقع التواصل الاجتماعي إكس ردا على منشور يزعم أن الإدارة كانت تعقد عمدًا صفقة بقيمة 5 دولارات لفتح الحدود للمهاجرين وتفكيك الأسوار الشائكة التي تم تركيبها: "خيانة بنسبة 100٪".
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وأفاد موقع ديلي واير في أوائل ديسمبر، بأن إدارة بايدن كانت تبيع بالمزاد مواد لبناء جدار حدودي مع المكسيك بأسعار منخفضة للغاية في الأسابيع الأخيرة من ولايتها، في محاولة لإحباط الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وبحسب المنشور، كان الهدف هو إزالة جميع المواد المخزنة في مدن نوغاليس وتوسون وثري بوينتس قبل عيد الميلاد (25 كانون الاول).

وكان السعر الابتدائي لكل دفعة كبيرة من المواد الفولاذية في المزاد 5 دولارات فقط.

وفي وقت لاحق، ذكرت صحيفة ذا هيل، نقلا عن بيان صادر عن مدير الاتصالات في فريق انتقال ترامب ستيفن تشيونج، أن الرئيس المنتخب رفع دعوى قضائية في محكمة في تكساس سعياً إلى إجراء تحقيق وإنهاء "البيع الساخن" لمواد الجدار، والتي أمرت في وقت لاحق الإدارة لوقف البيع.

وكان الجدار، الذي صُمم لإغلاق الحدود مع المكسيك ووقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مشروعًا مفضلًا للرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه لا يزال غير مكتمل بسبب معارضة الديمقراطيين، بما في ذلك بايدن. (سكاي نيوز)
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