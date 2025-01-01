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عربي-دولي

عاصفة جدل في سوريا.. تعديلات على المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية

Lebanon 24
01-01-2025 | 23:37
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أدخلت وزارة التربية والتعليم في الإدارة الجديدة في سوريا تعديلات على المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، بدءا من الصف الأول الابتدائي وصولا إلى الثالث الثانوي.

وشملت التغييرات التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل اعتبار زنوبيا شخصية خيالية وحذف تاريخ الآراميين والكنعانين وحذف تاريخ الآلهة القديمة.
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كما تم حذف الكثير من منهاج مادة الفلسفة، وتغييرات كثيرة بكتب التربية الإسلامية.

بالإضافة إلى ذلك وجهت الوزارة بحذف ما يتعلق بذكرى "6 أيار"، وما يتعلق بتطور القانون وفق شريعة حامورابي، كذلك تم حذف بحث تطور الدماغ.

ونقلت صفحة الوزارة على "فيسبوك" عن وزير التربية والتعليم نذير القادري قوله: "قررنا إلغاء مادة (التربية الوطنية) الحالية من المناهج الدراسية والامتحانات لهذا العام، نظراً لما تحتويه من معلومات مغلوطة تهدف إلى تعزيز الدعاية لنظام الأسد المخلوع وترسيخ قواعد حزبه".

وأضاف: "ستُعوّض درجات مادة التربية الوطنية بمادة (التربية الدينية) الإسلامية أو المسيحية، أي أنه ستُعاد مادة التربية الدينية إلى المجموع العام وتدخل في مجموع الشهادة الثانوية العامة بفروعها".

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تعديل المناهج لا يمكن إطلاقاً أن يكون من صلاحية حكومة تسيير أعمال، وأن بعض التغييرات تنافي العلم والحقائق التاريخية.

وبعد عاصفة من الجدل تداول نشطاء منشورات مفادها: "إلغاء جميع التعديلات الواردة في المناهج السورية، باستثناء أقوال القائد البائد وأفكار البعث ونهج الأسد، التي ستحذف فوراً، وترك إقرار التعديلات اللازمة للمختصين في الأشهر القادمة".

إلا أنه لم يتم تأكيد هذه الأنباء من مصادر رسمية روسية حتى الآن.(سكاي نيوز)

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