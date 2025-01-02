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حقائق جديدة بشأن هجوم 7 تشرين الأول.. هذا ما كشفته آخر التحقيقات

Lebanon 24
02-01-2025 | 00:13
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كشف موقع "والا" الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة بشأن التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في أحداث 7 تشرين الأول.

وكشفت التحقيقات أن "الهجوم كان من المفترض أن يكون أوسع بكثير، وأن قفز مقاتلي حركة حماس بالمظلات لم يكن سوى الضربة الافتتاحية في المخطط الأساسي لهجوم 7  تشرين الأول".
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وتلقى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تحقيقين داخليين للجيش حول هجوم حركة حماس المباغت يوم 7 تشرين الأول 2023، حسب ما أفاد مكتبه، الجمعة.

وتتعلق التحقيقات بالأحداث التي شهدها الهجوم، والفجوات التي تم اكتشافها، بالإضافة إلى الاستنتاجات الأولية التي تهدف إلى مراجعة ما حدث في ذلك اليوم، حسب مكتب كاتس.

وأكد المكتب أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة إجراء تحقيقات مهنية وشاملة ودقيقة، لتوفير إجابات لعائلات الرهائن وباقي الإسرائيلين، وللمساعدة في استخلاص الدروس لاتخاذ القرارات المستقبلية.
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