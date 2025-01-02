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بايدن: منفذ عملية نيو أورليانز استلهم من "داعش"

Lebanon 24
02-01-2025 | 00:52
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن منفذ هجوم نيو أورليانز نشر فيديو قبل العملية يؤكد أنه استلهم هجومه من تنظيم "داعش" الإرهابي.
 

ووصف بايدن، متحدثا من منتجع كامب ديفيد الرئاسي، اليوم الخميس، الهجوم بأنه "عمل شنيع ودنيئ". وفي حديثه إلى الضحايا وسكان نيو أورليانز، قال: "أريدكم أن تعلموا أنني أحزن معكم. أمتنا تحزن معكم بينما أنتم في رحلة الحداد والتعافي".
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وأضاف بايدن: "قلبي مع الضحايا وعائلاتهم الذين كانوا يحاولون فقط الاحتفال بالعطلة. لا يوجد أي مبرر للعنف بأي شكل من الأشكال، ولن نتسامح مع أي هجوم على أي من مجتمعات أمتنا".


وارتفع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز إلى 15 قتيلا، وفقا لبيان صادر عن الطبيب الشرعي في المدينة، دوايت ماكينا.

وأشار ماكينا إلى أن إجراء عمليات تشريح لجميع الضحايا سيستغرق عدة أيام، ولن تُنشر أسماؤهم إلا بعد إتمام ذلك وإبلاغ عائلاتهم.

ويعمل مكتب الطبيب الشرعي مع الشرطة المحلية ومحققين من مكتب التحقيقات الاتحادي ودوريات الحدود الأميركية.

وفي وقت سابق، قاد شمس الدين جبار، 42 عاما، من قدامى المحاربين في الجيش الأميركي، ولد في ولاية تكساس، شاحنة تحمل علم تنظيم الدولة الإسلامية وسط حشد من المحتفلين بعيد رأس السنة في شارع بوربون بنيو أورليانز، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات. (روسيا اليوم)
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