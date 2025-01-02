Advertisement

عربي-دولي

في سيارة "تسلا" المنفجرة... قائد شرطة لاس فيغاس يكشف قائمة مواد متفجرة وقابلة للاشتعال

Lebanon 24
02-01-2025 | 01:02
A-
A+
Doc-P-1300283-638714018500067170.png
Doc-P-1300283-638714018500067170.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد قائد شرطة لاس فيغاس كيفن ماكماهيل العثور على مفرقعات وعبوات بنزين في سيارة "تسلا سايبرترك" التي انفجرت أمام فندق ترامب في لاس فيغاس مؤخرا.

وأشار ماكماهيل إلى أن كون السيارة كهربائية فقد توجهت صدمة الانفجار إلى الأعلى من دون أن تتسبب في تحطم زجاج مدخل المبنى الذي كانت مركونة بجانبه.
Advertisement


وأضاف في مؤتمر صحفي: "هذه عبارة عن عبوات وقود مخصصة للمخيم وأصابع ألعاب نارية كبيرة الحجم... في هذا الفيديو سترون أن أبواب المدخل الزجاجية في فندق ترامب لم تتكسر بسبب هذا الانفجار".

كما لفت مسؤول الشرطة إلى أنه تم إخلاء المبنى بأكمله. ووجه الشكر إلى إيلون ماسك، حليف ترامب ومالك شركة "تسلا" المصنعة لطراز  Cybertruck على مشاركته مقاطع فيديو لمحطات شحن السيارات الكهربائية.

بدوره، قال وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي جيريمي شوارتز، الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحفي، إنه من السابق لأوانه وصف الحادث بأنه هجوم إرهابي، ويستمر العمل على تحديد طبيعة الحادث. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2025-01-02
05:43 | 2025-01-02
05:30 | 2025-01-02
05:25 | 2025-01-02
05:11 | 2025-01-02
04:48 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24