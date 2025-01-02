في سيارة "تسلا" المنفجرة... قائد شرطة لاس فيغاس يكشف قائمة مواد متفجرة وقابلة للاشتعال

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أكد قائد شرطة لاس فيغاس كيفن ماكماهيل العثور على مفرقعات وعبوات بنزين في سيارة "تسلا سايبرترك" التي انفجرت أمام فندق ترامب في لاس فيغاس مؤخرا.وأشار ماكماهيل إلى أن كون السيارة كهربائية فقد توجهت صدمة الانفجار إلى الأعلى من دون أن تتسبب في تحطم زجاج مدخل المبنى الذي كانت مركونة بجانبه.وأضاف في مؤتمر صحفي: "هذه عبارة عن عبوات وقود مخصصة للمخيم وأصابع ألعاب نارية كبيرة الحجم... في هذا الفيديو سترون أن أبواب المدخل الزجاجية في فندق ترامب لم تتكسر بسبب هذا الانفجار".كما لفت مسؤول الشرطة إلى أنه تم إخلاء المبنى بأكمله. ووجه الشكر إلى إيلون ماسك، حليف ترامب ومالك شركة "تسلا" المصنعة لطراز Cybertruck على مشاركته مقاطع فيديو لمحطات شحن السيارات الكهربائية.بدوره، قال وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي جيريمي شوارتز، الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحفي، إنه من السابق لأوانه وصف الحادث بأنه هجوم إرهابي، ويستمر العمل على تحديد طبيعة الحادث. (روسيا اليوم)