Advertisement

عربي-دولي

خلط بين لوني العلم الأوكراني... كشف خطأ جسيم في كلمة زيلينسكي بمناسبة عيد رأس السنة

Lebanon 24
02-01-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1300297-638714035842362508.jpg
Doc-P-1300297-638714035842362508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتكب زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي خطأ جسيما في خطابه المصور بمناسبة عيد رأس السنة، حيث خلط بين لوني العلم الأوكراني ووصفه بـ"الأزرق والأصفر".


وقال زيلينسكي: "قد أثبتنا أكثر من مرة حقيقة أننا كذلك (أقوياء). ورياضيونا الأولمبيون والبارالمبيون الذين هتفنا لهم... وصرخنا بفرح وفخرنا عندما ارتفع العلم الأزرق والأصفر"، غير أنه يُطلق على العلم الوطني في أوكرانيا اسم "جوفتو بلاكيتني" أي "الأصفر الأزرق".
Advertisement


ورجح مستخدمو الإنترنت بأن خطاب تهنئة زيلينسكي بمناسبة عيد رأس السنة تم صياغته في الأصل باللغة الإنكليزية، حيث لا توجد فيه صفة "أزرق"، وفي بلدان أخرى، على عكس أوكرانيا، يتم سرد الألوان على الأعلام الوطنية من أعلى إلى أسفل.

وفي وقت سابق، عرض زيلينسكي في خطابه لقطات لعمليات إطلاق صواريخ كورية جنوبية منذ 6 سنوات، والتي تم عرضها في الفيديو على أنها عمليات إطلاق من مجمع "سابسان" العملياتي التكتيكي الذي طوره خبراء أوكرانيون. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2025-01-02
05:43 | 2025-01-02
05:30 | 2025-01-02
05:25 | 2025-01-02
05:11 | 2025-01-02
04:48 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24