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ارتكب زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي خطأ جسيما في خطابه المصور بمناسبة عيد رأس السنة، حيث خلط بين لوني العلم الأوكراني ووصفه بـ"الأزرق والأصفر".وقال زيلينسكي: "قد أثبتنا أكثر من مرة حقيقة أننا كذلك (أقوياء). ورياضيونا الأولمبيون والبارالمبيون الذين هتفنا لهم... وصرخنا بفرح وفخرنا عندما ارتفع العلم الأزرق والأصفر"، غير أنه يُطلق على العلم الوطني في أوكرانيا اسم "جوفتو بلاكيتني" أي "الأصفر الأزرق".ورجح مستخدمو الإنترنت بأن خطاب تهنئة زيلينسكي بمناسبة عيد رأس السنة تم صياغته في الأصل باللغة الإنكليزية، حيث لا توجد فيه صفة "أزرق"، وفي بلدان أخرى، على عكس أوكرانيا، يتم سرد الألوان على الأعلام الوطنية من أعلى إلى أسفل.وفي وقت سابق، عرض زيلينسكي في خطابه لقطات لعمليات إطلاق صواريخ كورية جنوبية منذ 6 سنوات، والتي تم عرضها في الفيديو على أنها عمليات إطلاق من مجمع "سابسان" العملياتي التكتيكي الذي طوره خبراء أوكرانيون. (روسيا اليوم)