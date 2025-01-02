قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة وشماله

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قتل 13 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح إثر قصف إسرائيلي على عدة مناطق جنوب وشمال قطاع غزة.وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن "طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل 11 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة".وأضافت أن "شقيقين قتلا في قصف لقوات الجيش الإسرائيلي على شمال غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".وقتلت إسرائيل أكثر من 45500 فلسطيني في الحرب في غزة، وفقا لمسؤولي الصحة بالقطاع الذي تديره حماس، فيما نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودُمر جزء كبير من القطاع الساحلي الصغير.