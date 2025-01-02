Advertisement

عربي-دولي

قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة وشماله

Lebanon 24
02-01-2025 | 01:57
A-
A+
Doc-P-1300306-638714051495910212.jpeg
Doc-P-1300306-638714051495910212.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قتل 13 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح إثر قصف إسرائيلي على عدة مناطق جنوب وشمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن "طائرات الاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن مقتل 11 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة".
Advertisement

وأضافت أن "شقيقين قتلا في قصف لقوات الجيش الإسرائيلي على شمال غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وقتلت إسرائيل أكثر من 45500 فلسطيني في الحرب في غزة، وفقا لمسؤولي الصحة بالقطاع الذي تديره حماس، فيما نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودُمر جزء كبير من القطاع الساحلي الصغير.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2025-01-02
05:43 | 2025-01-02
05:30 | 2025-01-02
05:25 | 2025-01-02
05:11 | 2025-01-02
04:48 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24