بالأوسمة... بايدن يكرم قائدي التحقيق في اقتحام الكابيتول

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يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن منح ثاني أعلى وسام مدني إلى ليز تشيني وبيني تومسون، المشرعين اللذين قادا التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 كانون الأول2021.وسيمنح بايدن وسام المواطنين الرئاسي إلى 20 شخصا في حفل يقام اليوم الخميس في البيت الأبيض، من بينهم أميركيون ناضلوا من أجل المساواة في الزواج، ورائد في علاج الجنود الجرحى، واثنان من أصدقاء الرئيس القدامى هما عضوا مجلس الشيوخ السابقان تيد كوفمان (ديمقراطي من ولاية ديلاوير) وكريس دود (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت).وقال البيت الأبيض في بيان: "يؤمن الرئيس بايدن بأن هؤلاء الأمريكيين تربط بينهم نزاهتهم المشتركة والتزامهم بخدمة الآخرين. إن البلاد أصبحت أفضل بفضل تفانيهم وتضحياتهم".وكان بايدن كرم العام الماضي أشخاصا شاركوا في الدفاع عن مبنى الكابيتول من مثيري الشغب، أو ساهموا في حماية إرادة الناخبين الأميركيين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عندما حاول ترامب قلب نتائج الانتخابات.