Advertisement

عربي-دولي

بالأوسمة... بايدن يكرم قائدي التحقيق في اقتحام الكابيتول

Lebanon 24
02-01-2025 | 02:12
A-
A+
Doc-P-1300313-638714060288327343.jpg
Doc-P-1300313-638714060288327343.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن منح ثاني أعلى وسام مدني إلى ليز تشيني وبيني تومسون، المشرعين اللذين قادا التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 كانون الأول2021.

وسيمنح بايدن وسام المواطنين الرئاسي إلى 20 شخصا في حفل يقام اليوم الخميس في البيت الأبيض، من بينهم أميركيون ناضلوا من أجل المساواة في الزواج، ورائد في علاج الجنود الجرحى، واثنان من أصدقاء الرئيس القدامى هما عضوا مجلس الشيوخ السابقان تيد كوفمان (ديمقراطي من ولاية ديلاوير) وكريس دود (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت).
Advertisement

وقال البيت الأبيض في بيان: "يؤمن الرئيس بايدن بأن هؤلاء الأمريكيين تربط بينهم نزاهتهم المشتركة والتزامهم بخدمة الآخرين. إن البلاد أصبحت أفضل بفضل تفانيهم وتضحياتهم".

وكان بايدن كرم العام الماضي أشخاصا شاركوا في الدفاع عن مبنى الكابيتول من مثيري الشغب، أو ساهموا في حماية إرادة الناخبين الأميركيين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020، عندما حاول ترامب قلب نتائج الانتخابات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2025-01-02
05:43 | 2025-01-02
05:30 | 2025-01-02
05:25 | 2025-01-02
05:11 | 2025-01-02
04:48 | 2025-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24