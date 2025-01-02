تايوان تعلن رصد أول نشاط عسكري صيني حول الجزيرة في العام الجديد

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن طائرات وسفناً حربية صينية نفذت أول مهمة "دورية قتالية" حول الجزيرة في بداية العام الجديد، بعدما أعرب رئيس تايوان لاي تشينج تي مجدداً عن استعداده للتحدث مع بكين.وقالت الوزارة التايوانية، في بيان عبر منصة "إكس"، إنها رصدت 22 طائرة عسكرية صينية بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز J-16 تنفذ "دورية مشتركة للاستعداد القتالي" حول تايوان بالاشتراك مع سفن حربية صينية، صباح الخميس، ما يمثل أول تدريبات من هذا النوع في العام الجديد.وأضافت الوزارة أنه في "الساعة 8:50 صباحاً (12:50 بتوقيت جرينتش)، عبرت 18 طائرة من أصل 22 طائرة تابعة للجيش الصيني الخط الفاصل لمضيق تايوان".وأوضحت أن الطائرات الصينية اخترقت "منطقة تحديد الدفاع الجوي التايواني إلى الشمال والغرب والجنوب الغربي والشرق. وشملت هذه الطائرات مقاتلات Shaanxi KJ-500، التي تستخدم لأغراض الإنذار المبكر والمراقبة، وطائرات مسيرة، من بين طائرات أخرى"، مشيراً إلى أنها ردت بإرسال طائرات وسفن تابعة للبحرية، ونشرت أنظمة صواريخ دفاع جوي برية.ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على الفور على طلب للتعليق.وكرر الرئيس لاي رغبته في إجراء تعاملات مع الصين، خلال مؤتمره الصحافي بمناسبة رأس السنة الجديدة.وفي السابق عرض لاي، الذي تولى منصبه في مايو، إجراء محادثات مع الصين بشكل منتظم، إلا أن عرضه قوبل بالرفض. وتصفه بكين، التي نظمت جولتين من المناورات الحربية حول تايوان العام الماضي، بأنه "انفصالي"، فيما يقول لاي إن شعب تايوان وحده القادر على تقرير مستقبله.