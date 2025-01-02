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عربي-دولي

حتى نهاية 2024.. إسرائيل تعلن أعداد القتلى العسكريين

Lebanon 24
02-01-2025 | 03:49
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أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه منذ بداية الحرب وحتى نهاية عام 2024 قتل 891 من جنوده، فيما أصيب أكثر من 5500 آخرين.

وبحسب البيانات التي كشف عنها قسم الموارد البشرية في الجيش الإسرائيلي فإن أكثر من 500 من القتلى سقطوا في "حوادث خلال الأعمال العسكرية" كحوادث طرق.
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وقتلت إسرائيل أكثر من 45500 فلسطيني في الحرب في غزة، وفقا لمسؤولي الصحة بالقطاع الذي تديره حماس. ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودُمر جزء كبير من القطاع الساحلي الصغير.
واندلعت الحرب عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول 2023 الذي قُتل فيه 1200 شخص واقتيد 251 آخرون إلى غزة وفقا لإحصاءات إسرائيلية. (سكاي نيوز)

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