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عربي-دولي

هذه هي التحديات التي تواجه إدارة الشرع

Lebanon 24
02-01-2025 | 04:21
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تُواصل الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع فتح قنوات تواصل مع مختلف الأطياف والمكونات السورية، في محاولة لرأب الصدع وتحقيق التغيير السياسي المنشود.

تأتي هذه التحركات في إطار التحضير لمؤتمر وطني جامع، يُراهن عليه الكثيرون كفرصة لإعادة بناء سوريا على أسس جديدة وشاملة.
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الثقة والحوار الشامل

أبرز الكاتب والباحث السياسي حسام طالب خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" مدى أهمية الثقة بالنفس لدى القيادة الجديدة، مشيرا إلى أن حرية الإعلام التي كانت حلما للكثيرين، بدأت تلوح في الأفق.

وشدد على ضرورة أن يكون الحوار الوطني شاملا لا يقصي أحدا، مؤكدا أن اللجنة التحضيرية التي اختيرت بعناية من أكاديميين بارزين تعكس تنوع الآراء والخلفيات.

تحديات ومعوقات
رغم التفاؤل الذي يحيط بالحوار الجاري، أشار الكاتب الصحفي حنا حوشان إلى التحديات التي تواجه الإدارة الجديدة، خاصة في ظل التعددية الاجتماعية والطائفية في سوريا.

وأكد على أهمية الشفافية في المؤتمر القادم، محذرا من أن تجاهل انتقادات المجتمع الدولي قد يُضعف مصداقية الحوار.

وأضاف: "التغيير المطلوب يحتاج إلى وقت وصبر، خاصة في ظل التعقيدات الحالية."

كما تحدث عن مخاوف بعض الأطراف من أن تؤدي التغييرات إلى هيمنة فئة معينة، مما يتعارض مع تنوع مكونات المجتمع السوري.

واعتبر أن تصريحات أحمد الشرع حول رفض المحاصصة والطائفية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح.

الأكراد ودورهم في المرحلة القادمة
من جانبه، ركز الباحث الكردي طارق حمو على أهمية بناء علاقات متينة بين مكونات الشعب السوري، دون تصنيفها كأقليات.

وأكد أن الأكراد الذين عانوا من التهميش في النظام السابق يجب أن يُعترف بحقوقهم القومية.

وأشاد بالحوار الإيجابي الذي بدأ بين الإدارة الذاتية والسلطة في دمشق، معتبرًا أنه يمثل "حوارًا سوريًا سوريًا" يمكن البناء عليه لمناقشة الملفات الداخلية.

رؤية لمستقبل سوريا
ويتفق الباحثون الثلاثة على أن المرحلة القادمة تتطلب حوارا داخليا واسع النطاق، يستند إلى احترام التنوع الاجتماعي والثقافي والسياسي في سوريا.(سكاي نيوز)

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