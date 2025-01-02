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عربي-دولي

تشهد إقبالا كبيرا.. "غرف الغضب" تنتشر في هذا البلد

Lebanon 24
02-01-2025 | 04:35
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يسمع صراخ وآهات وأصوات قوية ناتجة عن تكسير الزجاج والديكورات، خارج "غرف الغضب" التي باتت منتشرة بشكل واسع في كينيا، وكأن من بداخلها في حرب بين نفسه والغضب الذي يسيطر عليه.

إذ يطلق الشخص العنان لمشاعره السلبية، ويستشيط غضبا متذكرا كل ما عاشه من وجع وأحاسيس متصارعة، فيفرغ كل الحنق والشحنات السلبية داخل تلك الغرفة.
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أما حين ينتهي فيخرج كسبّاح يصارع لالتقاط أنفاسه بعد سباق شاق.

وتعرف تلك الغرف في كينيا إقبالا كبيرا، إذ تشكل بالنسبة للكثيرين الطريقة المثلى لتفريغ شحنات الغضب، من خلال مساحات وغرف مجهزة للصراخ وتحطيم الزجاج وسحق الأشياء بمضارب البيسبول والكرات والعصي.

فيما يرتادها الشباب فقط ومن الجنسين كأن من يفوقهم في العمر يعرف كيف يتخلص من الغضب الذي يعتريه والذي لا يستثني كل كادح في هذه الدنيا بعيدا عن "غرفة الغضب".

علاج من كل شعور سيئ

ويجدون في هذه الغرف مساحات مصممة لهم بديكورات ومجسمات تعبر عن إحباطاتهم وضغوطات الحياة التي تحاصرهم.

ويمكن لمرتادي تلك "المساحات" أن يعبروا عن غضبهم بكل أمان، فقبل أن يدخلوا يستعينون بكل وسائل الأمان والحماية ويرتدون الملابس الواقية وأقنعة الوجه التي تحميهم من الزجاج المتطاير.

وفي السياق، أكد أحد مرتادي "غرف الغضب" أنهم يأتون بحثا عن السلام والراحة بعد الصفعاتِ المتوالية التي يتلقونها في عالم مليء بضغوط الحياة اليومية.

كما أضاف أنهم يشعرون بزوال الغضب الذي يشعرون به بعد المجهود العضلي الذي يبذلونه في تحطيم المجسمات وسماع صوت تحطم الزجاج، والصرخات الغاضبة التي يطلقونها.

فيما أشار القائمون على هذه الغرف إلى أن زبائنهم يشعرون بالراحة النفسية بعد الخروج

الغضب يزداد
وتشهد كينيا حالة من الغضب الشعبي مع استمرار الاحتجاجات والمظاهرات العارمة بسبب ما وصفه المحتجون بـ"عمليات الاختطاف الممنهجة"، التي تستهدف معارضي الحكومة.(العربية)

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