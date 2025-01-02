ماسك يدعو لانتخابات جديدة في بريطانيا

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ونشر ماسك، المستشار المقرب لترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 كانون الثاني، سلسلة من المنشورات بين عشية وضحاها على منصة "X " التي يملكها. دعا الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى إجراء انتخابات جديدة في المملكة المتحدة في أحدث علامة على أن إدارة دونالد ترامب المقبلة في الولايات المتحدة يمكن أن تكون شوكة في خاصرة حكومة كير ستارمر.ونشر ماسك، المستشار المقرب لترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 كانون الثاني، سلسلة من المنشورات بين عشية وضحاها على منصة "X " التي يملكها.

وتضمنت التدوينات تشكيك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في سجل ستارمر كمدير للادعاء العام في بريطانيا قبل دخول السياسة



كما دها ماسك خلال الساعات الماضية إلى إطلاق سراح اليميني تومي روبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي لينون. وقال: إن حزب الإصلاح البريطاني الذي يتزعمه نايجل فاراج فقط يمكنه إنقاذ بريطانيا"، مضيفاً أن "التصويت لحزب الإصلاح هو الأمل الوحيد". (العربية)