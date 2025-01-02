النمو الاقتصادي يرتفع إلى 2.6% في الاردن

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ارتفع معدل نمو الاقتصاد الأردني بشكل طفيف خلال الربع الثالث من عام 2024.وأظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة في الأردن، أن معدل النمو الاقتصادي في الأردن ارتفع إلى 2.6 بالمئة، مقارنة مع 2.4 بالمئة في الربع السابق. (سكاي نيوز)