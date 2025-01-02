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إقتصاد

النمو الاقتصادي يرتفع إلى 2.6% في الاردن

Lebanon 24
02-01-2025 | 06:42
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ارتفع معدل نمو الاقتصاد الأردني بشكل طفيف خلال الربع الثالث من عام 2024.

وأظهرت بيانات دائرة الاحصاءات العامة في الأردن، أن معدل النمو الاقتصادي في الأردن ارتفع إلى 2.6 بالمئة، مقارنة مع 2.4 بالمئة في الربع السابق. (سكاي نيوز)
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