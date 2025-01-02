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عربي-دولي

الصين أطلقت "سيتشوان".. ما هي قدرات هذا التنين البرمائي؟

Lebanon 24
02-01-2025 | 14:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ الصين أطلقت مؤخرا أحدث سفنها الهجومية البرمائية من طراز "تايب 076"، والتي سمّتها "سيتشوان"، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية لأسطولها البحري في المياه البعيدة.
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وذكرت وكالة شينخوا الرسمية، أن السفينة "سيتشوان"، التي تُعد الأكبر من نوعها في الصين حتى الآن، تزن أكثر من 40 ألف طن وتتميز بتقنيات متطورة، من بينها نظام "المنجنيق الكهرومغناطيسي" لإطلاق الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، وهو ابتكار بين السفن الهجومية البرمائية التي كانت تقتصر تقليديًا على المروحيات والطائرات ذات الإقلاع العمودي/الإقلاع القصير.

وتم تصميم السفينة لدعم العمليات البرية من خلال نشر القوات بواسطة قوارب الإنزال، مع توفير غطاء جوي متكامل.

كما زُودت "سيتشوان" بنظام "تقنية الإيقاف"، الذي طوّره باحثون صينيون، لتمكين الطائرات من الهبوط بسلاسة وأمان على سطحها.

وستصبح السفينة طراز 076 أكبر سفينة هجومية برمائية في العالم. وهذه أبرز مواصفاتها:
 
- طول سطح الطيران: حوالي 260 مترًا
- عرض سطح الطيران: 52 مترًا،
- مساحة سطح الطيران: حوالي 13500 متر مربع.
وتحمل السفينة البرمائية الهجومية "سيتشوان" العشرات من الطائرات ومركبات الإنزال البرمائية وأكثر من 1000 من مشاة البحرية، مما يوفر سعة حظيرة داخلية أكبر ومنصة طيران أكبر لعمليات الطائرات.

وتم تزويد السفينة بتقنيات تكنولوجية متطورة إضافية، حيث ستحتوي على المنجنيق الكهرومغناطيسي الذي يُتيح إطلاق الطائرات المقاتلة مباشرة من سطحها العملاق، حيث يبلغ طول خندق المنجنيق نحو 130 متراً، وهو أطول من المنجنيق على حاملة الطائرات الصينية "فوجيان"، الذي يبلغ طوله 108 أمتار.

وتسمح هذه التطورات للسفينة البرمائية "سيتشوان" بإطلاق طائرات ذات أجنحة ثابتة، والتي توفر مدى وسرعة وقدرة حمولة أكبر من الطائرات المروحية.

ومن المتوقع أن تتمكن السفينة على الأقل من التعامل مع الطائرات بدون طيار ذات الأجنحة الثابتة، مع إمكانية إطلاق طائرات مأهولة.

ويتميز تصميم "سيتشوان" بمنصة بئر قابلة للغمر لإطلاق المركبات مثل مركبات الإنزال ذات الوسائد الهوائية من الطراز 726.

ستتولى هذه المنصة متعددة الوظائف إجراء العمليات الجوية والهبوط البرمائي وتوفير القيادة والتحكم المشتركين. (سكاي نيوز)
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