إسرائيل تُسيطر على سدّ المنطرة

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سيطر الجيش الإسرائيلي على "سد المنطرة" في ريف القنيطرة في الجولان السوري المحتل.وتوغل جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وقام بإنشاء قواعد عسكرية في نقاط عدة، بالإضافة إلى سواتر ترابية، كما منعوا أي حركة دخول وخروج إلا بأوقات معينة حددوها للسكان.ويعتبر "سد المنطرة" المزود الرئيس للمياه في القنيطرة وأريافها وصولا إلى محافظة درعا، وهو من أكبر وأهم السدود المائية في الجنوب السوري. (العربية)