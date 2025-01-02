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إقتصاد

صحيفة بريطانيّة: ولاية ترامب الثانية ستُشكّل نقطة تحوّل للعملات المشفرة

Lebanon 24
02-01-2025 | 16:00
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ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "فايننشال تايمز" رأت أن الولاية الثانية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ستمثل نقطة تحول للعملات المشفرة، وسيخرجها من الظل، ومن دون مستويات التدقيق التي واجهتها في السنوات الأخيرة.
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وأشارت الصحيفة إلى أن أصحاب العملات المشفرة يعتقدون أن الرئيس المنتخب والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيطلقون العنان لعصر ذهبي لهم.

وأكدت أن أصحاب العملات المشفرة يشعرون بالبهجة؛ فعندما حقق البيتكوين مستوى 100 ألف دولار لأول مرة، بعد شهر من الانتخابات، اتصل إريك ترامب بوالده في الساعة السادسة صباحاً لإبلاغه بالخبر. وفي دبي، انطلقت سيارة لامبورغيني صفراء في شوارع الإمارة، وقد تم طلاء غطاء محركها بعبارات: "BTC 100K THANKS TRUMP".

وكان ابن ترامب الثاني إيريك قد أكد في مؤتمر "بيتكوين مينا 2024" في أبو ظبي أن والده سيفي بوعوده بأن يكون "الرئيس الأكثر تأييداً للعملات المشفرة" حتى الآن. 

وبحسب الصحيفة، يمثل إحياء العملات المشفرة تغييراً جذرياً في الثروة منذ عامين فقط، عندما أدى انهيار بورصة FTX التابعة لشركة Sam Bankman-Fried في أواخر عام 2022 إلى أزمة عالمية أدت إلى انخفاض سعر البيتكوين إلى 16000 دولار فقط ودفع الكثيرين إلى تجنب الصناعة.

وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بإنشاء مخزون استراتيجي من البيتكوين، والذي من شأنه أن يحوله في الواقع إلى أصل احتياطي، وتعيين مجلس استشاري للعملات المشفرة. وقد رشح بول أتكينز، رجل الأعمال المؤيد للعملات المشفرة، لقيادة لجنة الأوراق المالية والبورصة.

وأطلق على نفسه لقب "رئيس العملات المشفّرة"، ووعد بإقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة غاري غينسلر، بسبب رفعه بغزارة الدعاوى القضائية ضدّ شركات التشفير في عهد إدارة بايدن. (الميادين)

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