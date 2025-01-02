أوّل غارة في العام الجديد... ماذا قصفت إسرائيل في سوريا؟

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في أول استهداف إسرائيلي للعاصمة السورية في العام الجديد، هزت انفجارات ريف دمشق الغربية.وأفادت مصادر أن غارة إسرائيلية استهدفت قيادة اللواء 90 في سعسع في ريف العاصمة السورية.ويشكل اللواء 90 الذي يقع شمال القنيطرة أحد ألوية المدرعات الأساسية في الجيش السوري.ويمتلك اللواء أنواعاً متعددة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، منها منظومة حرب إلكترونية وتشويش نوع R330، بالإضافة إلى أربع عربات شيلكا نوع ZSU_23_4 مطورة من قبل الجيش الإيراني وحزب الله، وصواريخ إيرانية قصيرة ومتوسطة المدى من نوع شهاب، إضافة إلى راجمات صواريخ. (العربية)