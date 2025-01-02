دولة خسرت 13500 متجر تجزئة بسبب السرقات!

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وسط تحديات تراجع الاستهلاك، والمنافسة مع التجارة الإلكترونية والظروف الاقتصادية الصعبة وانتشار السرقات اضطر يوميًا 37 متجرًا في المملكة المتحدة لغلق أبوابه وإنهاء أعماله، على مدار 2024، ليصل إجمالي المحال التي أغلقت أبوابها 13500 متجر، بزيادة قدرها 28% مقارنة بعام 2023، على الرغم من أن الخسائر كانت أقل من المستويات التي شهدتها السنوات بين 2019 و2022، وفقًا للأرقام الأولية التي جمعها "مركز أبحاث التجزئة".وقال مدير أبحاث المركز يوشوا بامفيلد: "رغم أن مستويات الإغلاق ليست أعلى مما كانت عليه وقت جائحة كورونا، إلا أن الوضع لا يزال مقلقًا، ومن المتوقع أن تتفاقم الأمور في عام 2025". (العربية)