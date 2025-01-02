رتبهم عالية... هل هرب 60 ضابطاً سوريّاً إلى هذه الدولة العربيّة؟

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نفى مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة للقيادة العامة شرقي ليبيا فوزي المنصوري، ما أُشيع بشأن هروب 60 ضابطا سوريا من ذوي الرتب العالية إلى شرق ليبيا.ووصف المنصوري في تصريح صحفي هذه الأخبار بأنها "إشاعات فيسبوكية غير صحيحة"، مؤكدا أنها تهدف إلى "خلط الأوراق وزعزعة استقرار الدول".وأوضح المنصوري أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي دليل أو مستندات رسمية تدعم صحتها، مشددا على أن الهدف من نشرها هو تغذية حالة من الفوضى الإعلامية والتأثير السلبي على العلاقات بين الدول المستهدفة. (روسيا اليوم)