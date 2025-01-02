"فيكساس"... إكتشاف مرض نادر في بلدٍ عربيّ وهذه أعراضه

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بعد أن أعلن فريق طبي من القصر العيني في مصر اكتشاف أول حالة نادرة مصابة بمتلازمة فيكساس، كشفت وزارة الصحة عن أعراض هذا المرض وأسبابه.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في مصر حسام عبد الغفار لوسائل إعلام مصرية أن هذا المرض جرى التعرف عليه في السنوات الأخيرة ويعتبر متلازمة نادرة ترتبط بتغييرات جينية تؤثر على نظام المناعة.وكشف أن أبرز أعراض المرض هي الحمى والآلام الفصلية مع الطفح الجلدي والتهاب الأوعية الدموية.كما أوضح أن المرض قد يشمل أعراضا متعلقة بأعضاء أخرى مثل الرئة والكليتين.وأوضح أن الإصابة بهذا المرض تعود لطفرات في أحد الجينات التي تلعب دورا مهما في نظام المناعة.كما لفت إلى أن هذا المرض يعتبر نادرا ويتعلق بشكل رئيسي بالرجال، وخاصة في منتصف العمر. (سكاي نيوز)