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عربي-دولي

"لقاء مثمر".. إليكم ما كشفه وزير الدفاع السعودي عن زيارة الوفد السوري

Lebanon 24
02-01-2025 | 11:14
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كشف الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير دفاع المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" إنه "عقدت لقاءً مثمرًا مع وزير الخارجية والمغتربين ووزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة".
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أضاف: "بحثنا مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها"، متابعاً "لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب".

وأكد أنه "آن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق. حفظ الله سوريا وحماها من كل الشرور".

وكان التقى وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، أمس بوزير دفاع المملكة العربية السعودية فور وصوله إلى السعودية في إطار أول زيارة رسمية له للإدارة السورية الجديدة.

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