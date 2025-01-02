"لقاء مثمر".. إليكم ما كشفه وزير الدفاع السعودي عن زيارة الوفد السوري

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وزير دفاع المملكة العربية السعودية

أضاف: "بحثنا مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها"، متابعاً "لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب".وأكد أنه "آن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق. حفظ الله سوريا وحماها من كل الشرور".وكان التقى وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، أمس بفور وصوله إلى السعودية في إطار أول زيارة رسمية له للإدارة السورية الجديدة.