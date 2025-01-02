هويته كشفت.. من هو منفذ انفجار لاس فيغاس؟

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وبحسب القناة أن "ليفيلسبرغر خدم في الجيش الأميركي لمدة 10 سنوات، ويُشتبه في أنه فجر سيارة تسلا سايبرتراك في الحادث".وفي هذا السياق، افادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين في الشرطة الأميركية، إن "الرجل الذي تعتقد السلطات أنه لقي حتفه فى انفجار شاحنة تسلا سايبرترك أمام فندق ترامب إنترناشيونال في لاس فيغاس كان جنديا في الخدمة بالجيش الأمريكي، يدعى ماثيو ليفيلسبيرغر".ويظهر حساب ليفيلسبرغر على موقع " لينكد إن" أن الأخير من مواليد كولورادو سبرينغز وأنه مدير عمليات ومدير استخبارات لديه خبرة في القوات الخاصة الأميركية.وبحسب المسؤولين فإن "ماثيو ليفيلسبيرغر، أمضى وقتا بالقاعدة التي كانت تعرف باسم "فورت براغ"، وهي قاعدة عسكرية ضخمة في ولاية نورث كارولينا تضم قيادة القوات الخاصة بالجيش".