في سوريا.. مواجهات مستمرة بين قسد والفصائل المدعومة من تركيا ومقتل 170 شخصًا

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وبحسب ما افادت العربية، أن أكثر من 34 مقاتلاً من عناصر الفصائل قد سقطوا في كمائن وهجمات جديدة لقسد بريف منبج.كما أكد ارتفاع حصيلة قتلى معارك ريف منبج إلى 170 عنصراً من الجهتين.جاء هذا بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة في جنوب وشرق مدينة منبج خلال الساعات القليلة الماضية.وأكدت "القوات الكردية" التي تدعمها الولايات المتحدة أنها تصدت لهجمات الفصائل الموالية لتركيا على قرى في جنوب وشرق منبج، وعلى جبهة سد تشرين بريف المدينة. (الحرة)