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عربي-دولي
في سوريا.. وزير الإدارة المحلية والخدمات يكشف عن حجم الدمار وهذا ما اعلنه عن اعادة الاعمار
Lebanon 24
02-01-2025
|
16:44
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كشف وزير الإدارة المحلية والخدمات في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد مسلم، أنّه "من خلال المسح الجوي الأولي لعدد من المناطق المدمرة، سجلنا حجم دمار هائلا في جميع المحافظات السورية سواء في المدن أو القرى والأرياف".
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أضاف: "ما زلنا في مرحلة الإحصاء لجميع القطاعات التي تحتاج لإعادة إعمار ويجدر بالذكر أن النظام الساقط لم يقم بأي عملية إحصاء دقيقة للمحافظات سابقا".
تابع مسلم: "سنعتمد فرقا محترفة متخصصة في عمليات الإحصاء وسنضمها إلى ورشات عمل تطبيقية لتباشر الإحصاء الدقيق في المحافظات كافة لمختلف المرافق المتضررة التي تحتاج لإعادة إعمار"، معتبراً أنّه "نسعى لتأسيس قاعدة بيانات واضحة عن حجم الدمار، ووضع خطط وأهداف تتناسب معها للمرحلة القادمة".
وأشار إلى أن "الأولوية للمرافق التي تؤمن بيئة عيش كريم لأهلنا وتسهل وصول الخدمات الأساسية للمجتمع مثل الخبز والماء والكهرباء".
وأكمل: "ستتركز جهودنا أيضا على إعادة إعمار المنازل المهدمة بسبب القصف والحرب لنوفر عودة آمنة وكريمة لأهلنا المهجرين".
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