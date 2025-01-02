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وصول محققين إلى مقرّ إقامة رئيس كوريا الجنوبية لتوقيفه

Lebanon 24
02-01-2025 | 18:16
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وصل فريق من المحققين صباح الجمعة إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول في وسط سول في محاولة لتوقيفه تنفيذاً لمذكرة أصدرها القضاء بحقّه.

وأفادت "فرانس برس" عن تجمّع حشد من أنصار الرئيس يون أمام مقر إقامته لحمايته.
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واتجهت سيارات تابعة لمكتب التحقيق بقضايا الفساد المتّهم بها كبار الشخصيات إلى مقر الإقامة الرئاسي الواقع في وسط العاصمة والذي انتشرت حوله أعداد كبيرة من عناصر الشرطة، وذلك لتوقيف يون الملاحق بتهمة "التمرّد" بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل شهر.
ولم يصدر عن مكتب التحقيقات في قضايا الفساد تأكيدا حتى الآن بشأن عدد المحققين الذين تم إرسالهم.
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