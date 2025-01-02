عسكري أميركي سابق متهم بالسعي لدعم "حزب الله".. وهذه عقوبته

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وذكرت وزارة العدل في بيان، أن جاك داناهر مولوي (24 عاماً)، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والأيرلندية، سافر إلى لبنان وسوريا في عام 2024 في مسعى للانضمام إلى "حزب الله".



وأضافت الوزارة أن "مولوي عاد إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2024، واستمر في محاولات الانضمام إلى حزب الله"، وزعمت أنه "روّج أيضاً للكراهية والعنف ضد اليهود". قالت وزارة العدل الأميركية، الخميس، إن هيئة محلفين وجهت لرجل من ولاية بنسلفانيا خدم سابقاً في الجيش الأميركي، اتهامات بمحاولة دعم "حزب الله"، والإدلاء بـ"تصريحات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي" (FBI).وذكرت وزارة العدل في بيان، أن جاك داناهر مولوي (24 عاماً)، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والأيرلندية، سافر إلى لبنان وسوريا في عام 2024 في مسعى للانضمام إلى "حزب الله".وأضافت الوزارة أن "مولوي عاد إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2024، واستمر في محاولات الانضمام إلى حزب الله"، وزعمت أنه "روّج أيضاً للكراهية والعنف ضد اليهود".

وقالت وزارة العدل الأميركية إن "مولوي كذب على مكتب التحقيقات بشأن نيته الانضمام إلى حزب الله"، عندما استجوب عند عودته إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2024.



وأشارت وزارة العدل إلى أن "السلطات الأميركية ألقت القبض عليه في السادس من كانون الأول في شيكاجو".



وفي حالة إدانته، تصل العقوبة القصوى لاتهام تقديم الدعم المادي، بالسجن 20 عاماً، وتصل أيضاً العقوبة القصوى في تهمة الإدلاء ببيان كاذب إلى السجن 8 أعوام وغرامة مالية قدرها 250 ألف دولار أو كلاهما". (الشرق)