الوفد السوري يغادر السعودية بعد مباحثات وعدد من الاجتماعات

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أجرى وفد سوري رفيع المستوى، يوم الخميس، محادثات في السعودية، في أول زيارة خارجية رسمية تقوم بها السلطات السورية الجديدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.واستقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الخميس، في مقر الوزارة بالرياض، وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فقد جرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الوضع الراهن في سوريا والجهود المبذولة بشأنها، حيث جدد الأمير فيصل بن فرحان موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.كما تطرق اللقاء إلى العديد من الموضوعات الرامية إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وعودتها لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي.كذلك عقد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بالرياض الخميس، لقاء مع الشيباني ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية العامة أنس خطاب.وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.والتقى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول فياض الرويلي وزير الدفاع السوري، الخميس، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقما ذكرت وزارة الدفاع السعودية.وغادر الوفد السوري، فجر الجمعة، السعودية، وكان في مقدمة مودعيه نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي. (سكاي نيوز)