Advertisement

عربي-دولي

الوفد السوري يغادر السعودية بعد مباحثات وعدد من الاجتماعات

Lebanon 24
02-01-2025 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1300641-638714829169712735.jpg
Doc-P-1300641-638714829169712735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى وفد سوري رفيع المستوى، يوم الخميس، محادثات في السعودية، في أول زيارة خارجية رسمية تقوم بها السلطات السورية الجديدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

واستقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الخميس، في مقر الوزارة بالرياض، وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.
Advertisement

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، فقد جرى خلال الاستقبال، استعراض مستجدات الوضع الراهن في سوريا والجهود المبذولة بشأنها، حيث جدد الأمير فيصل بن فرحان موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.



كما تطرق اللقاء إلى العديد من الموضوعات الرامية إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وعودتها لمكانتها وموقعها الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي.

كذلك عقد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بالرياض الخميس، لقاء مع الشيباني ووزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية العامة أنس خطاب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

والتقى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق أول فياض الرويلي وزير الدفاع السوري، الخميس، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقما ذكرت وزارة الدفاع السعودية.

وغادر الوفد السوري، فجر الجمعة، السعودية، وكان في مقدمة مودعيه نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:33 | 2025-01-03
02:20 | 2025-01-03
02:14 | 2025-01-03
02:10 | 2025-01-03
02:10 | 2025-01-03
02:07 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24