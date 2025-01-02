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متهم بقتل وتعذيب العديد من السجناء.. إلقاء القبض على "عزرائيل صيدنايا" (فيديو)

Lebanon 24
02-01-2025 | 23:39
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تصدر اسم "أوس سلوم" مواقع التواصل خلال الساعات الماضية. فقد تداول العديد من السوريين صورا لسلوم الملقب بـ "عزرائيل صيدنايا"، فضلا عن شهادة الناشط السوري، مازن حمادة، الذي قضى تعذيباً في السجون خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد. كما انتشرت صور لسلوم قيد التوقيف. لتعلن غرفة عمليات "ردع العدوان" لاحقا القبض على "عزرائيل صيدنايا" المتهم بقتل وتعذيب العديد من السجناء.
 
كما أوضحت أن القبض على المتهم أتى خلال عمليات التفتيش التي جرت أمس بحثاً عن " فلول الأسد" في عدة مناطق بحمص.

وكان مسؤول في إدارة العمليات العسكرية أوضح أمس الخميس للعربية أن "معلومات وردتهم عن وجود فلول النظام السابق بأحياء مدينة حمص، فجرت عمليات تمشيط واسعة في المنطقة".
 
كما أشار إلى أنه تم افتتاح مراكز تسوية عدة في حمص منعا للتصعيد. وقال: "بدأنا مع وزارة الداخلية حملة تمشيط بمشاركة كتائب المشاة مدعومة بقوات مدرعة عند الضرورة، وسبقنا ذلك بتوزيع بروشورات تنبيه وتحذير، بالإضافة لعقد جلسات مكوكية مع الوجهاء لتجنيب المنطقة أي تصعيد دون أي رد من فلول الميليشيات". (العربية)
 
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