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عربي-دولي

فنزويلا تبحث عن مرشح رئاسي معارض.. مكافأة كبيرة لمن يجده

Lebanon 24
03-01-2025 | 00:24
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رصدت الحكومة الفنزويلة مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بأي معلومات عن مكان إدموندو جونزاليس مرشح المعارضة السابق لانتخابات الرئاسة.

وجاء الإعلان عن المكافأة قبل 8 أيام من بدء الولاية الرئاسية المقبلة لرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.
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وقال المكتب الصحفي لوكالة التحقيقات العلمية والجنائية والطب الشرعي في البلاد في تعليق على منشور على تطبيق يظهر نشرة تشبه المطلوب مع صورة جونزاليس وتعليمات بتسليمه إلى السلطات: "يتم تقديم مكافأة قدرها 100 ألف دولار لأي شخص يقدم معلومات حول مكانه".

وغادر جونزاليس فنزويلا في أيلول إلى المنفى في إسبانيا، بعد أن أصدر قاض مذكرة اعتقال له في إطار تحقيق مرتبط بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 تموز، والتي قال المجلس الانتخابي الوطني في البلاد وأغلبية أعضائه من أنصار الحزب الحاكم، إن مادورو فاز بها.

ورغم ذلك، وعلى عكس الانتخابات الرئاسية السابقة، لم تقدم السلطات الانتخابية فرزا مفصلا للأصوات. (روسيا اليوم)
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