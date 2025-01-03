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عربي-دولي

بسبب توقف الغاز الروسي... رئيس وزراء سلوفاكيا يهدد اللاجئين الأوكرانيين

Lebanon 24
03-01-2025 | 02:10
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أعرب رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو عن غضبه من وقف أوكرانيا ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الخط الوحيد المتبقي عبر أراضيها، وهدد بتدابير ضد اللاجئين الأوكرانيين في سلوفاكيا.

وقال في تصريح له أمس الخميس بالعاصمة براتيسلافا، إنه سيناقش مع تحالفه إمكانية تقليص الدعم المقدم للأوكرانيين في سلوفاكيا. ولم يحدد فيكو تفاصيل هذا الإجراء.
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كما كرر تهديده بأن بلاده قد توقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا المجاورة.

وسمحت أوكرانيا بانتهاء عقدها مع عملاق الطاقة الروسي "غازبروم" بشأن عبور الغاز الروسي إلى الغرب في نهاية عام 2024. وتعد سلوفاكيا من الدول المتضررة، رغم أن معظم الدول الأوروبية الأخرى مستعدة لهذه الخطوة التي تم الإعلان عنها مسبقا.

وقال فيتسو في مقطع فيديو على "فيسبوك"، إن سلوفاكيا تتكبد خسارة سنوية تبلغ 500 مليون يورو (513 مليون دولار) من رسوم عبور الغاز بسبب التوقف، وأضاف أن بلاده تطالب بالتعويض.

وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي ستكون مضطرة لدفع 60 إلى 70 مليار يورو إضافية سنويا دون الغاز الروسي، في شكل زيادات في أسعار الغاز والكهرباء واتهم فلاديمير زيلينسكي بالتخريب.

وقال: "روسيا ليست متأثرة تقريبا بهذا. الفائدة الوحيدة ستكون للولايات المتحدة من قرار الرئيس زيلينسكي بسبب زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا". وأضاف أن سلوفاكيا ستبحث أولا الحلول في بروكسل، ثم داخليا داخل الائتلاف والحكومة.

ويعرف فيتسو بانتقاده سياسات أوكرانيا الموالية للغرب وكان قد أثار غضبا في أوكرانيا قبل "الكريسماس" عيد الميلاد عندما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. (روسيا اليوم)
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