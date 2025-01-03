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عربي-دولي

رغم الدعم.. قوات كييف تنهار

Lebanon 24
03-01-2025 | 03:45
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أشارت الاستخبارات الروسية إلى أن الغرب بات يدرك تراجع قدرات أوكرانيا على الصمود، ولا يستبعد الانهيار الوشيك للجبهات الأوكرانية.

وجاء في بيان لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية" وفقا للمعلومات التي تلقتها وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، فإن النخب السياسية الغربية تشعر بالقلق والهلع إزاء تراجع قدرة الجيش الأوكراني على الصمود في وجه هجوم القوات  الروسية. وبات غير مستبعدا (في أوساطهم) الانهيار السريع لدفاعات القوات المسلحة الأوكرانية".
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أكمل: "فإدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن تسعى إلى منع مثل هذا السيناريو (الانهيار الوشيك لقوات كييف) من خلال التركيز على توريد أسلحة متطورة بشكل متزايد، بما في ذلك أنظمة الصواريخ بعيدة المدى".

وأضاف البيان أن "البيت الأبيض يعترف ويقر بأن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية وحده لا يكفي لتحقيق الاستقرار على خط المواجهة".

ولفت بيان وكالة الاستخبارات الروسية إلى أن "واشنطن طالبت قبل أيام من  فلاديمير زيلينسكي بخفض سن التجنيد الإلزامي إلى 18 عاما بشكل عاجل. وقد تم إعداد القرار حول ذلك في كييف وسيتم اتخاذه في المستقبل القريب" منوها بأن دول أوروبا الشرقية ستشهد موجات جديدة من اللاجئين الأوكرانيين بعد أن تخفض كييف سن التعبئة. 

وشدد البيان أن "الغرب يدرك أن النزاع بالنسبة لروسيا هو صراع وجودي ولن تتراجع. حيث كان جليا منذ البداية أن رفض كييف للتفاوض يدفع بذلك الأوكرانيين إلى مفرمة اللحم ويتبعه نهج زيلينسكي المتواصل والمدمر لأوكرانيا". (روسيا اليوم)
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