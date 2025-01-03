ترامب يقصف عشوائيا كل الجبهات: غير أكفاء وفاسدين

شن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قصفاً عشوائياً على كل الجبهات، مهاجماً الديمقراطيين ووكالات إنفاذ القانون والمدعين العامين، وذلك بسبب ملف المهاجرين غير الشرعيين الذي يتدفقون عبر الحدود.

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فقد وصف ترامب قيادة بايدن الحالية بالضعيفة وغير الفعالة، متهما وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والمدعين العامين الديمقراطيين على مستوى الولايات والمحليات بأنهم لم يقوموا بعملهم، بل غير أكفاء وفاسدين.



وأشار ترامب إلى أن هؤلاء وبدلا من القيام بعملهم أمضوا الوقت في مهاجمته بدلاً من التركيز على حماية الأميركيين من الخارج والداخل.

إلى ذلك طالب في منشور على منصة "إكس" وكالة المخابرات المركزية بالتدخل الآن، وقبل فوات الأوان، لافتا الى ان الولايات المتحدة تنهار إذ يحدث تآكل عنيف للسلامة والأمن القومي والديمقراطية في جميع أنحاء البلاد وفق وصفه.



وختم منشوره قائلا إن "القوة والقيادة القوية ستوقف هذا فقط". وتابع "نراكم في 20 كانون الثاني. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!" (العربية)