بسبب "انتهاكها" للقوانين... الصحافية الإيطالية جوليا سالا تثير أزمة بين إيران وإيطاليا

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أعلنت سفارة طهران في روما أن السفير محمد رضا صبوري بحث مع أمين عام الخارجية الإيطالية ريكاردو غوارليا مسألة احتجاز الصحفية الإيطالية جوليا سالا في طهران.وجرى خلال لقاء صبوري مع غوارليا، اليوم الجمعة، أيضا استعراض آخر مستجدات المواطن الإيراني محمد عابديني المعتقل في إيطاليا.وأوضحت السفارة في بيان لها أن السفير الإيراني أعلن خلال اللقاء أن الأجهزة المعنية ومنذ اعتقال سالا، وفرت لها كل الإمكانيات المتاحة بما فيها الاتصالات الهاتفية المتكررة، وفي المقابل فهي تتوقع من الحكومة الإيطالية الإسراع في الإفراج عن عابديني، وأن تضع بتصرفه الإمكانات الرفاهية اللازمة أيضا.وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، إنه "بناء على ما أعلنته الدائرة العامة للإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، فإن سالا سافرت إلى ايران بتاريخ 13 كانون الاول 2024 بتأشيرة صحفية، واعتقلت بتاريخ 19 كانون الاول بتهمة انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأوضحت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في بيان أن سياستها تقوم دائما على الترحيب بزيارات وانشطة الصحفيين الدوليين القانونية، وتكثيف تواجد الإعلام الأجنبي في إيران وحماية حقوقهم القانونية.وأوضحت أن ملف سالا هو في مرحلة التحقيق، وأن اعتقالها تم مع مراعاة اللوائح والأنظمة. كما وضعت السفارة الإيطالية في طهران في الصورة، وتم خلال هذه الفترة توفير إمكانية الوصول القنصلي والاتصال الهاتفي لها مع أسرتها.وأمس الخميس، أعلنت الخارجية الإيطالية استدعاء السفير الإيراني في روما على خلفية اعتقال سالا (29 عاما).وقال موقع "كورا ميديا" الذي ينتج برنامج "بودكاست" تعمل سالا لصالحه، إن الأخيرة غادرت روما متجهة إلى إيران في 12 كانون الاول، بتأشيرة دخول صحفية، على أن تعود إلى إيطاليا في 20 من الشهر الجاري.وفي 19 كانون الاول، انقطعت أخبارها ولم تستقل رحلة العودة، وبعدها اتصلت بوالدتها لتخبرها بأنه تم توقيفها. (روسيا اليوم)