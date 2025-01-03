Advertisement

عربي-دولي

بسبب "انتهاكها" للقوانين... الصحافية الإيطالية جوليا سالا تثير أزمة بين إيران وإيطاليا

Lebanon 24
03-01-2025 | 04:33
A-
A+
Doc-P-1300753-638715010352995230.jpeg
Doc-P-1300753-638715010352995230.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت سفارة طهران في روما أن السفير محمد رضا صبوري بحث مع أمين عام الخارجية الإيطالية ريكاردو غوارليا مسألة احتجاز الصحفية الإيطالية جوليا سالا في طهران.


وجرى خلال لقاء صبوري مع غوارليا، اليوم الجمعة، أيضا استعراض آخر مستجدات المواطن الإيراني محمد عابديني المعتقل في إيطاليا.
Advertisement

وأوضحت السفارة في بيان لها أن السفير الإيراني أعلن خلال اللقاء أن الأجهزة المعنية ومنذ اعتقال سالا، وفرت لها كل الإمكانيات المتاحة بما فيها الاتصالات الهاتفية المتكررة، وفي المقابل فهي تتوقع من الحكومة الإيطالية الإسراع في الإفراج عن عابديني، وأن تضع بتصرفه الإمكانات الرفاهية اللازمة أيضا.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، إنه "بناء على ما أعلنته الدائرة العامة للإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، فإن سالا سافرت إلى ايران بتاريخ 13 كانون الاول 2024 بتأشيرة صحفية، واعتقلت بتاريخ 19 كانون الاول بتهمة انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأوضحت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في بيان أن سياستها تقوم دائما على الترحيب بزيارات وانشطة الصحفيين الدوليين القانونية، وتكثيف تواجد الإعلام الأجنبي في إيران وحماية حقوقهم القانونية.

وأوضحت أن ملف سالا هو في مرحلة التحقيق، وأن اعتقالها تم مع مراعاة اللوائح والأنظمة. كما وضعت السفارة الإيطالية في طهران في الصورة، وتم خلال هذه الفترة توفير إمكانية الوصول القنصلي والاتصال الهاتفي لها مع أسرتها.

وأمس الخميس، أعلنت الخارجية الإيطالية استدعاء السفير الإيراني في روما على خلفية اعتقال سالا (29 عاما).

وقال موقع "كورا ميديا" الذي ينتج برنامج "بودكاست" تعمل سالا لصالحه، إن الأخيرة غادرت روما متجهة إلى إيران في 12 كانون الاول، بتأشيرة دخول صحفية، على أن تعود إلى إيطاليا في 20 من الشهر الجاري.

وفي 19 كانون الاول، انقطعت أخبارها ولم تستقل رحلة العودة، وبعدها اتصلت بوالدتها لتخبرها بأنه تم توقيفها. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:05 | 2025-01-03
06:05 | 2025-01-03
05:45 | 2025-01-03
05:30 | 2025-01-03
05:25 | 2025-01-03
05:08 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24