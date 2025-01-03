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عربي-دولي

حرب عالميّة ثالثة.. عرّاف توقّع جائحة "كورونا" يكشف تفاصيل مقلقة هذا ما قاله عن عام 2025

Lebanon 24
03-01-2025 | 05:25
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كشف العراف البريطاني نيكولاس أوجولا الذي تنبأ بجائحة "كوفيد-19" قبل سنوات عن تحذيرات قاتمة لعام 2025، متوقعا تصاعد خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وزيادة العنف في العالم.

وقال أوجولا، الذي يعمل معالجا بالتنويم المغناطيسي في لندن، إن هذا العام سيكون "عاما يفتقر فيه العالم إلى التعاطف". وتوقع أن يشهد عام 2025 "أعمالا مروعة من الشر والعنف البشري"، مؤكدا أن هذه الأعمال ستتم تحت مظلة الدين والقومية. وبناء على رؤاه النفسية، أشار إلى أن الحرب العالمية الثالثة قد تندلع بحلول منتصف العام المقبل.
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وأشار العراف إلى أنه في العام الماضي تنبأ بفوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في الانتخابات الأميركية، مؤكدا أنه لم يكن قادرا على التحكم في رؤيته. وأوضح أنه يواصل التنبؤ بأن ترامب سيحقق "عاما ناجحا"، رغم التحديات الكبيرة مثل "المعارك القانونية" و"الصحافة السلبية".

وتنبأ أوجولا أيضا بتفاقم الأزمات البيئية التي يشهدها كوكب الأرض، مشيرا إلى أن التدمير الناتج عن التجاوزات البيئية وحرق الوقود الأحفوري سيستمر في التأثير على الأرض. وتوقع ارتفاع مستويات سطح البحر وزيادة الأمطار الغزيرة والفيضانات الكارثية. كما أشار إلى أن الظواهر المناخية المتطرفة مثل حرائق الغابات وإعصار هيلين، الذي دمر مجتمعات في كارولينا الشمالية على بعد أكثر من 310 أميال من الساحل، ستستمر في تدمير المنازل وتؤثر بشكل كبير على حياة البشر والحيوانات.

وعلى الرغم من هذه التنبؤات المظلمة، أضاف أوجولا بعض التفاؤل بشأن عام 2025، حيث قال إن الرياضة النسائية ستشهد "انتصارات كبرى"، وستحظى بمزيد من الاهتمام وستؤخذ على محمل الجد. وقال إن 2025 سيشهد "عودة القيم التقليدية"، إلى جانب تقدم علمي ملحوظ مثل "خلق الأعضاء في المختبرات". وأكد أن الماضي والمستقبل سيتحدان هذا العام، مع حدوث اختراقات علمية قد تغير العديد من المجالات.

وفي ما يتعلق بالمشاهير، تنبأ أوجولا أن المغنية كاتي بيري ستواجه مشاكل في زواجها عام 2025، بينما سيكون العام "ناجحا" للممثلة كيت بلانشيت، متوقعا فوزها بالعديد من الجوائز عن أعمالها، بما في ذلك فيلمها الجديد Black Bag.

وأوضح أوجولا أن تنبؤاته غالبا ما تأتي عبر "أحلام" أو "رموز" أو "صوت داخلي" قوي في رأسه، مشيرا إلى أن هذه الرؤى قد تكون حرفية كما لو كان يشاهد فيلما يتنبأ بما سيحدث، لكنها في معظم الأحيان تكون رمزية وتحتاج إلى تفسير لفهم المعنى الخفي وراءها.

يذكر أن أوجولا تنبأ بجائحة "كوفيد-19" قبل أن تحدث بالفعل. ففي وقت مبكر من عام 2019، قال أوجولا إنه رأى أن هناك "أزمة صحية عالمية" ستحدث قريبا، وهو ما تحقق مع انتشار جائحة "كوفيد-19" في عام 2020. وهذا التنبؤ أثار انتباه العديد من الأشخاص لأن أوجولا لم يكن الوحيد الذي تنبأ بجائحة عالمية، لكن دقة توقيته كانت مدهشة، حيث أنه حذر من تأثيرات كبيرة للفيروس الذي سيؤثر على النظام الصحي العالمي. (روسيا اليوم)

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