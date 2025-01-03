الجمهورية التشيكية تعيد فتح سفارتها في دمشق

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أعادت الجمهورية التشيكية ، فتح بعثتها الديبلوماسية بعد إغلاقها الشهر الماضي عقب انقلاب أطاح الرئيس بشار الأسد، على ما افادت "فرانس برس".ومثّلت الجمهورية التشيكية الولايات المتحدة وبلدان غربية أخرى في سوريا بعدما أغلقت دول سفاراتها بسبب الحرب الأهلية.وقال وزير الخارجية يان ليبافسكي : "استأنفنا نشاطات سفارتنا خلال فترة عيد الميلاد".أضاف: "عاد مسؤول القسم الموكل شؤون الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "بلينكن اتصل به أخيرا لضمان أننا سنواصل الخدمة".وأشار إلى أن "براغ تتصرّف بحذر شديد في ما يتعلق بالوضع في سوريا".وقال : "إن المسؤولين الذين يشكلون الحكومة السورية الجديدة مدرجون في مختلف قوائم العقوبات بسبب تاريخهم".أضاف: "لكنهم يعلنون رغبتهم في إعادة تأسيس علاقات مع العالم وأعتقد أن علينا الاستجابة للدعوة لإخراج الروس من سوريا".