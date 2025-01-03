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عربي-دولي

فيديو انتشر لأجسام غامضة تحترق في سماء السعوديّة... هذه طبيعتها

Lebanon 24
03-01-2025 | 08:54
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انشغل العديد من السعوديين خلال الساعات الماضية بمقاطع مصورة لما يشبه أجساما محترقة في سماء مدينة جازان جنوب المملكة منذ مساء أمس الخميس

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن التفسير المحتمل بناء على الفيديو والحالات السابقة أنه حطام من صاروخ صيني فضائي تفكك أثناء دخوله إلى الغلاف الجوي للأرض.

كما أضاف قائلا: "عندما يكمل الصاروخ مهمته ينفد وقوده في النهاية ويفقد ارتفاعه ويدخل إلى الجزء الأكثر كثافة من الغلاف الجوي للأرض، يتسبب الاحتكاك بالهواء في تسخينه واحتراقه".
 
ولفت إلى أن الحرارة الشديدة الناتجة عن الاحتكاك تتسبب في اشتعال المعدن والمواد الأخرى في الصاروخ واحتراقها، ما يؤدي إلى ظهور الخطوط الساطعة التي ظهرت في الفيديو. (العربية)
 
 
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