الحوثيون: استهدفنا محطة كهرباء وموقعا عسكريّاً إسرائيليّاً في يافا

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت محطة كهرباء، والثانية موقعا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا. (روسيا اليوم)



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