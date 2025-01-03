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الحوثيون: استهدفنا محطة كهرباء وموقعا عسكريّاً إسرائيليّاً في يافا

Lebanon 24
03-01-2025 | 09:10
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أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت محطة كهرباء، والثانية موقعا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا. (روسيا اليوم)
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