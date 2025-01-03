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عربي-دولي

الشيباني يتعهد بحكومة "تشاركية" بعد زيارة السعودية

Lebanon 24
03-01-2025 | 09:35
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قال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، إنه نقل خلال زيارته إلى السعودية رؤية وطنية تتمثل بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة مكونات البلاد.

وفي سلسلة منشورات على منصة "إكس"، قدّم الشيباني شكره "للسعودية ووزيري الدفاع الأمير خالد بن سلمان والخارجية فيصل بن فرحان ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة".
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وأضاف: "نقلنا من خلال زيارتنا رؤيتنا الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات السورية، والعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي".

وتابع: "على الجانب السياسي، عبرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية". (سكاي نيوز)
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