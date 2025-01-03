قصّة هزّت دولة عربيّة... إمرأة باعت طفلتها بمساعدة حارسيّ مستشفى!

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في قضية غريبة شغلت التونسيين خلال الساعات الماضية، حكم القضاء التونسي بسجن 3 أشخاص، بينهم حارسان بالمستشفى الحكومي في محافظة القصرين وامرأة تحمل الجنسية الجزائرية، بتهمة الاتجار بالبشر، بعد الكشف عن جريمة بيع رضيع.وفي التفاصيل أبلغ الطاقم الطبي بمستشفى القصرين عن فقدان رضيع حديث الولادة، وضعته أم جزائرية، ليتبين لاحقا أن الأم سلمت رضيعها إلى جزائرية أخرى، التي أخذته وغادرت الأراضي التونسية في اتجاه بلدها، وفق ما كشف الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري.وبعد التحقيق معها، اعترفت الأم الجزائرية بتخليها عن مولودها لصالح مواطنتها التي لا تنجب أطفالا وفقا لاتفاق مسبق، وذلك لتجنب الفضيحة خاصة أنها امرأة مطلقة وأنجبته خارج إطار الزواج. (العربية)