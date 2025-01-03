Advertisement

عربي-دولي

قصّة هزّت دولة عربيّة... إمرأة باعت طفلتها بمساعدة حارسيّ مستشفى!

Lebanon 24
03-01-2025 | 10:16
A-
A+
Doc-P-1300866-638715215400665888.jpg
Doc-P-1300866-638715215400665888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في قضية غريبة شغلت التونسيين خلال الساعات الماضية، حكم القضاء التونسي بسجن 3 أشخاص، بينهم حارسان بالمستشفى الحكومي في محافظة القصرين وامرأة تحمل الجنسية الجزائرية، بتهمة الاتجار بالبشر، بعد الكشف عن جريمة بيع رضيع.
Advertisement

وفي التفاصيل أبلغ الطاقم الطبي بمستشفى القصرين عن فقدان رضيع حديث الولادة، وضعته أم جزائرية، ليتبين لاحقا أن الأم سلمت رضيعها إلى جزائرية أخرى، التي أخذته وغادرت الأراضي التونسية في اتجاه بلدها، وفق ما كشف الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري.

وبعد التحقيق معها، اعترفت الأم الجزائرية بتخليها عن مولودها لصالح مواطنتها التي لا تنجب أطفالا وفقا لاتفاق مسبق، وذلك لتجنب الفضيحة خاصة أنها امرأة مطلقة وأنجبته خارج إطار الزواج. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-01-03
10:50 | 2025-01-03
10:38 | 2025-01-03
10:35 | 2025-01-03
10:25 | 2025-01-03
10:02 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24