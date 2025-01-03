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عربي-دولي
ما حقيقة منع دخول السوريين إلى مصر؟
Lebanon 24
03-01-2025
|
10:25
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطابا منسوبا لسلطة الطيران المدني في مصر، بمنع دخول السوريين القادمين من مختلف دول العالم.
ونص الخطاب المتداول والموجه لشركات الطيران ووكلاء السفر، بأنه "تقرر عدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين للبلاد من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد"، محذرة من توقيع الغرامات في حالة مخالفة التعليمات.
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وعلق رئيس سلطة الطيران المدني الطيار عمرو الشرقاوي، في تصريحات اليوم الجمعة، قائلا إن "هذا القرار يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات".
وشدد في تصريحات لجريدة الشروق المصرية، على أن "القرار ليس به أي نوع من المنع كما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف أن "دخول الأشقاء السوريين إلى مصر بموجب القرار سيكون مماثلا لإجراءات دخول الأشقاء الليبيين واليمنيين والمواطنين من دول أخرى مثل أوكرانيا أيضا".
وأوضح أن تصريح الإقامة المؤقتة يتطلب إنهاء الأوراق من الجهات المختصة.
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